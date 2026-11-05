Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kuyumcuda bastonlu soygun şakası gülümsetti Kuyumcuya bastonunu doğrultup soygun şakası yaptı Muş'ta yaşlı amcadan kuyumcuya soygun şakası

        Muş'ta kuyumcuda bastonlu soygun şakası gülümsetti Kuyumcuya bastonunu doğrultup soygun şakası yaptı Muş'ta yaşlı amcadan kuyumcuya soygun şakası

        Muş'ta altın almak için kuyumcuya giren yaşlı bir amcanın, bastonunu doğrultarak kuyumcuya soygun şakası yapması üzerine ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Muş'ta kuyumcuda bastonlu soygun şakası gülümsetti Kuyumcuya bastonunu doğrultup soygun şakası yaptı Muş'ta yaşlı amcadan kuyumcuya soygun şakası

        Muş'ta altın almak için kuyumcuya giren yaşlı bir amcanın, bastonunu doğrultarak kuyumcuya soygun şakası yapması üzerine ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Muş'ta bir kuyumcu dükkânında yaşanan olay, izleyenleri gülümsetti. Altın almak için kuyumcuya giren yaşlı bir amca, iş yeri sahibinin kendisiyle ilgilenmesini beklediği sırada bastonuyla soygun şakası yaptı. Kuyumcunun müşterilerle ilgilendiği sırada içeri giren yaşlı amca, altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu ise sırada müşterilerin bulunduğunu ve birazdan kendisiyle ilgileneceğini belirtti. Bunun üzerine bastonunu kuyumcuya doğrultan yaşlı amca, "Kaldır ellerini, bu bir soygundur" dedi. İlk anda hayretler içinde kalan kuyumcu, olayın şaka olduğunu anlayınca yaşlı amcayla birlikte gülüştü. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şakanın ardından yaşlı amcayla ilgilenen kuyumcu, istediği altını kendisine verdi. Kuyumcuda yaşanan bastonlu soygun şakası, güvenlik kamerası görüntüleriyle tebessüm ettirdi.

        REKLAM

        Kuyumcu dükkanında çalışan Kadir Taş, yaşlı amcanın bastonunu kaldırarak soygun şakası yapmasının ilk anda kendilerini şaşırttığını, şaka olduğunu anlayınca hep birlikte gülüp eğlendiklerini belirtti. Taş, "Yine her zamanki gibi sabah erken kalkıp iş yerimizi açmıştık. Neşeli bir amcamız var, her zaman yanımıza uğrar. Saat 10.00 sıralarında yine geldi. İlk olarak çeyrek altının fiyatını sordu. Ardından bir anda, "Bir dakika bekle" diyerek geriye çekildi. Başta ne olduğunu anlayamadım ve şaşırdım. Bastonunu kaldırarak "Bu bir soygundur" dedi. İlk anda iki üç saniye kadar duraksadık, ardından şaka yaptığını anladık. Sonrasında hep birlikte gülüp eğlendik. Müşterimize çay ikram ederek kendisini güzel bir şekilde uğurladık" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş Valisi Çakır'dan TSO'ya ziyaret
        Muş Valisi Çakır'dan TSO'ya ziyaret
        Muş'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Muş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Muş'ta yasa dışı avlanan şahsa 18 bin 424 TL ceza
        Muş'ta yasa dışı avlanan şahsa 18 bin 424 TL ceza
        Muş'ta 7 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta 7 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı