Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, Malazgirt ilçesinde "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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