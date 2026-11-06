Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele" eğitimi verildi

        Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele" eğitimi verildi

        Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele" eğitimi verildi

        Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması" eğitimi verildi.

        Muş Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, il merkezi ve ilçelerde görev yapan kolluk kuvvetleri katıldı.

        Müze Müdürü Yunus Mübarek Gürler tarafından verilen "Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar" başlıklı eğitimde, kültür varlığı kaçakçılığı ve izinsiz kazı suçlarının kapsamı, ilgili mevzuat, mücadele yöntemleri ile kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları ele alındı.

        Kaçak kazıların arkeolojik alanlara ve kültürel mirasa verdiği zararın da anlatıldığı eğitimde, bu tür suçların önlenmesinde kolluk kuvvetleri ile müze müdürlükleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

        REKLAM

        Eğitim, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Muş'ta resmi araçla otomobil çarpıştı
        Muş'ta resmi araçla otomobil çarpıştı
        Muş'ta diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı
        Muş'ta diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı
        Muşlu gençler yazılım ve kodlama alanında yetişiyor
        Muşlu gençler yazılım ve kodlama alanında yetişiyor
        Muş'ta okul servisleri denetlendi
        Muş'ta okul servisleri denetlendi
        Muş'ta engelli bireylerin sosyal hayata katılımı kurslarla destekleniyor
        Muş'ta engelli bireylerin sosyal hayata katılımı kurslarla destekleniyor
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı