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        Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Muş'ta hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Muş'ta hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 BM 049 plakalı otomobil ile yük treni, Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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