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        Muş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Muş'ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Muş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Muş’ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, kaza, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. ElazığTatvan seferini yapan 53050 sefer sayılı yük treni ile 54 BM 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.B., R.K. ve M.C.S. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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