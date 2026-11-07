Muş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muş'ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Muş’ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. ElazığTatvan seferini yapan 53050 sefer sayılı yük treni ile 54 BM 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.B., R.K. ve M.C.S. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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