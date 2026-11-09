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        Muş'ta bağımlılıkla mücadele eden genç 2 bin 500 gönüllüye ulaştı

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Alparslan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla gönüllü sayısını 2 bin 500'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Muş'ta bağımlılıkla mücadele eden genç 2 bin 500 gönüllüye ulaştı

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Alparslan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla gönüllü sayısını 2 bin 500'e yükseltti.

        Üniversite gençliğinin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten Genç Yeşilay gönüllüleri, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

        Üniversite yerleşkesinde kurdukları stantlarda öğrencileri bağımlılık türleri ve bunların yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgilendiren gönüllüler, dağıttıkları broşürlerle farkındalık oluşturuyor.

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        Öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) yönlendiren topluluk üyeleri, gönüllü sayısını artırmak için de çaba gösteriyor.

        Geçen yıl 1200 olan gönüllü sayısını bu yıl 2 bin 500'e yükselten topluluk, gelecek dönemde 5 bin gönüllüye ulaşmayı hedefliyor.

        - "Hedefimiz daha fazla insana ulaşmak"

        Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Elif Yılmaz, AA muhabirine, üniversitede bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Gün geçtikçe gönüllü sayısının arttığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

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        "Geçen yıl 1200 olan gönüllü sayımızı bu yıl 2 bin 500'e çıkardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi bilgilendiriyor, bağımlı olanları YEDAM'a yönlendiriyoruz. Hedefimiz, gönüllü sayımızı 5 bine çıkararak daha fazla insana ulaşmak ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak. Bizim için herkes çok önemli."

        Yeşilay Muş Şubesinde uzman olarak görev yapan Taner Yıldırım da ekip olarak Muş Alparslan Üniversitesinde bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirtti.

        Açtıkları stantta üniversite topluluğu başkanları, staj öğrencileri, formatör ve gönüllülerin yer aldığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

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        "Gönüllülerimizle köy okullarında, liselerde ve sahada etkinliklerimize devam edeceğiz. Yeşilay olarak gönüllülerimizle birlikte bağımlılık konusunda farkındalık oluşturuyoruz ve bağımlı kişileri YEDAM'a yönlendiriyoruz. Dağıttığımız broşürlerimizde madde, tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere beş alanda sunduğumuz hizmetler hakkında bilgiler yer alıyor."

        - "Bundan sonra ben de bağımlılıkla mücadele edeceğim"

        Gönüllü olarak topluluğa katılan Fatma Yıldız da Yeşilayın çalışmalarını takip ettiğini dile getirerek, "Stantta bilgi aldıktan sonra ben de üye olmaya karar verdim. Bunun için mutluyum. Bundan sonra ben de arkadaşlarla birlikte bağımlılıkla mücadele edeceğim." dedi.

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        Gönüllü olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Ziya Aydın, "Yeşilayın açtığı standı ziyaret ettim ve çalışmaları hakkında bilgi aldım. Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek olmak için gönüllü olmak istedim. Bundan sonra Yeşilayla gönüllülük faaliyetlerini sürdüreceğim ve elimden geldiğince bağımlılıkla mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

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