Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'taki festivalde 1000 kişiye hamsi ekmek ikram edildi

        Muş'taki festivalde 1000 kişiye hamsi ekmek ikram edildi

        Muş'ta düzenlenen yöresel ürünler festivalinde 300 kadına şal hediye edildi, vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Muş'taki festivalde 1000 kişiye hamsi ekmek ikram edildi

        Muş'ta düzenlenen yöresel ürünler festivalinde 300 kadına şal hediye edildi, vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıtıldı.

        Yeni Mahalle'de düzenlenen festivalde, çeşitli illerden gelen esnaf yörelerine özgü ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Yöresel lezzetlerin de sergilendiği festivalde, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Festival koordinatörü Funda Günay, Muş halkının festivale gösterdiği ilgi ve misafirperverliklerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Festival kapsamında ikram edilmek üzere 1000 kişilik ekmek arası hamsi hazırlandığını ve ikramın yoğun ilgi gördüğünü belirten Günay, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Muş halkına gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılın belirli dönemlerinde farklı illerde düzenlenen festivallere katılıyoruz. Şu anda çok memnunuz, esnafımız da çok memnun. Festivalimizde Kahramanmaraş'ın baharatı, Diyarbakır'ın kahvesi, Sivas'ın sucuğu, Trabzon'un tereyağı, peyniri, tulum peyniri ve ekmeği, Gümüşhane'nin pestili ve kömesi, İzmir'in kuru yemişi, Malatya'nın üzüm, keçiboynuzu ve dut pekmezi gibi ürünler bulunuyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Muş'ta yöresel ürün festivaline yoğun ilgi: Bin kişiye hamsi ikram edildi
        Muş'ta yöresel ürün festivaline yoğun ilgi: Bin kişiye hamsi ikram edildi
        Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Muş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Muş'ta yük treni ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Üniversiteli gençler köy okullarına mutluluk taşıyor
        Üniversiteli gençler köy okullarına mutluluk taşıyor
        Muş'ta kalbi duran kadın, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
        Muş'ta kalbi duran kadın, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
        Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele" eğitimi...
        Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele" eğitimi...