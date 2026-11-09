Hasköy-Mutki yolunda yoğun kar yağışı kazaya neden oldu

Kaza sırasında bölgede kar temizleme çalışması yapan karayolları ekipleri ile yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar, kazayı fark ederek yardıma koştu. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçta bulunan 3 kişi bulundukları yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, HasköyMutki güvenlik yolu Kaymakam Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sürücü, aracı dağ tarafına doğru yönlendirdi. Bu sırada araç yan yatarak durabildi.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Mutki arasındaki güvenlik yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada bir araç yan yattı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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