Bitlis'te de üç günden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Muş'ta etkili olan kar, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

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