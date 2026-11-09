Muş'ta kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Kurtik Dağı eteklerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı.

Kent merkezinde iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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