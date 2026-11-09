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        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı

        Muş'un Hasköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı

        Muş’un Hasköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında MuşBitlis kara yolu Altaylar Petrol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AG 825 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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