Muş'ta refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında MuşBitlis kara yolu Altaylar Petrol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AG 825 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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