Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Muş'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Muş Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. İstasyon Caddesi'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşunda bulundu. Temizlik işçileri çalışmalarına ara verirken, bazı sürücüler araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Yoldan geçen vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Kent Meydanı'ndaki törenin ardından üniversitede düzenlenen anma programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lise tarafından hazırlanan müzik gösterimiyle program son buldu.

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Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yılında anmak için toplandıklarını belirterek, "Bir milletin tarihinde öyle şahsiyetler vardır ki yalnızca yaşadıkları döneme değil, milletlerinin gelecek nesillerin ufkuna da yön verirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte bu büyük şahsiyetlerden biridir. Bugün, milletimizin en zor günlerinde bağımsızlık meşalesini yakan, yokluklar ve imkânsızlıklar içerisinde bir milletin yeniden ayağa kalkmasına öncülük eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybetmenin hüznünü yaşadığımız bir gün değil; bağımsızlık uğruna verilen eşsiz mücadeleyi, gösterilen fedakârlıkları ve Cumhuriyetimizin bizlere yüklediği sorumluluğu yeniden idrak ettiğimiz anlamlı bir gündür" dedi.

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Anma törenine Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.