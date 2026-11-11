Muş'ta geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

Muş’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ağaçlık köyü ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" mottosuyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında 20 binden fazla fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Doğanın insanlara bırakılmış en kıymetli emanetlerden biri olduğunu belirten Vali Çakır, "Bugün burada sadece toprağa bir fidan dikmek için değil geleceğe umut olmak, yarınlarımıza nefes vermek ve bizden sonraki nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir araya geldik. Hepimiz biliyoruz ki doğa bizlere bırakılmış en kıymetli emanetlerden birisidir. Bu emaneti korumak sadece bugün için değil, gelecek nesillere ve sevgili öğrencilerimize de en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. Bugün dikeceğimiz her bir fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde huzur bulacağı bir ağaç, soluyacağı temiz bir nefes ve yaşayacağı daha güzel bir dünyanın teminatıdır" dedi.

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Bu yıl ceviz, badem, sarıçam, dut, sedir ve karaçam türlerinden oluşan 70 binden fazla fidanın vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten Çakır, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Muş'ta da özellikle 2019 yılından itibaren ivmelenen bu çalışmalarımızla çok ciddi miktarda fidanın toprakla bütünleşmesini sağladık. 850 bin fidanı toprakla buluşturduk. 1 milyon 350 binden fazla da fidanı vatandaşlarımıza dağıtarak ücretsiz olarak onların hem fidana sahip olmasını hem de toprakla buluşmasını sağladık. Yine "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" etkinlikleri kapsamında da bu sene inşallah hep beraber 20 binden fazla fidanın toprakla buluşmasını sağlamış olacağız. İlimizde halihazırda yapılan çalışmaların nihayete ermesiyle beraber 80 binden fazla fidan da toprakla buluşmuş olacak. Öte yandan, yine 70 binden fazla ceviz, badem, sarıçam, dut, sedir ve karaçam türlerinden oluşan fidanları da ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtarak onların da bu çalışmalara katkı vermesini hedefledik" ifadelerini kullandı.

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Vali Avni Çakır'ın konuşmasının ardından etkinlik alanında fidan dikimine geçildi. Protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler, kendileri için ayrılan alanlarda fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ağaçlandırma bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ve doğanın korunmasına yönelik duyarlılığın artırılmasının önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Programa Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Hava Meydan Komutanı Hava Seyrüsefer Albay Serhat Baydemir, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.