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        Hasköy'de ağaçlandırma seferberliği

        Muş'un Hasköy ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 fidan dikildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Hasköy'de ağaçlandırma seferberliği

        Muş’un Hasköy ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 fidan dikildi.

        Hasköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri bir araya gelerek ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen dikim çalışmasıyla yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte öğrencilerin de aktif rol almasıyla çevre duyarlılığına ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi.

        Programa Kaymakam İsmail Güney ve Düzkışla Belediye Başkanı Rıdvan Sezigen de katıldı.

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