Hasköy'de ağaçlandırma seferberliği

Programa Kaymakam İsmail Güney ve Düzkışla Belediye Başkanı Rıdvan Sezigen de katıldı.

Hasköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri bir araya gelerek ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen dikim çalışmasıyla yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte öğrencilerin de aktif rol almasıyla çevre duyarlılığına ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.