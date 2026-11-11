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        Muş'ta yaralı bulunan leylek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

        Muş'ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında yol kenarındaki sazlık alanda yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Muş'ta yaralı bulunan leylek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

        Muş’ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında yol kenarındaki sazlık alanda yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında merkez ilçeye bağlı Kıyık köyü kırsalında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye sırasında yol kenarındaki sazlık alanda yaralı bir leylek olduğunu fark eden ekipler, kuşu bulunduğu yerden aldı. Yaralı leylek, gerekli tedavisinin yapılması ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması amacıyla Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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