Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Muş İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına yönelik aranması bulunan şahıs yakalanmış, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi.