Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Muş İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına yönelik aranması bulunan şahıs yakalanmış, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Hasköy'de kış öncesi sıcak asfalt çalışması
        Hasköy'de kış öncesi sıcak asfalt çalışması
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu
        Muş'ta geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu
        Korkut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan dikildi
        Korkut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan dikildi
        Hasköy'de ağaçlandırma seferberliği
        Hasköy'de ağaçlandırma seferberliği
        Muş'ta yaralı bulunan leylek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı
        Muş'ta yaralı bulunan leylek jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı