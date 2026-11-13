Muş'ta kadınlar seramik ve çini sanatını öğreniyor

Muş'ta kadınlar, el becerilerini geliştirmek ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla açılan seramik ve çini kursunda üretim yapmayı öğreniyor.

Gençlik Merkezi bünyesinde, Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan ücretsiz kursa 24 kursiyer katılıyor.

Seramik eğitmenleri eşliğinde taş tozundan hazırladıkları hamuru şekillendiren kadınlar, hediyelik eşya ve aksesuardan mutfak gereçlerine kadar farklı ürünler tasarlıyor.

Atölyede üretilen kupalar, demlikler, takı kutuları, magnetler ve dekoratif objeler, Gençlik Merkezi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine yönelik çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

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Kursiyerleri tebrik eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Seramik ve çini atölyesine katılan gençler ve kursiyerler, eğitmenler eşliğinde hazırladıkları eserleri sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu. Merkezlerimiz gençler için ikinci bir adres, adeta bir ev niteliği taşıyor. Burada gençler yeteneklerini ortaya çıkararak farklı eserler üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Merkezde yalnızca seramik ve çini alanında değil, el sanatları, akıl ve zeka oyunları ile sportif faaliyetler kapsamında da çeşitli kurslar düzenliyoruz. Tüm gençleri ve vatandaşları Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlere katılmaya davet ediyoruz."

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Seramik eğitmeni Zümrete Burkaz ise hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grupta düzenlenen kursa ev hanımlarının yanı sıra çalışan kadınların da katıldığını bildirdi.

Kursiyerlerin dekoratif ürünlerden mutfak gereçlerine, kupalardan demliklere, takı kutularından magnetlere kadar farklı tasarımlar hazırladığını anlatan Burkaz, Kur'an-ı Kerim muhafazası ve çocuklara yönelik satranç takımı gibi özgün ürünlerin de yapıldığını kaydetti.