Muş'ta minibüs takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Muş’ta panelvan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, MuşBitlis karayolu üzerinde seyir halinde olan 60 AL 971 plakalı panelvan minibüs, iddialara göre önünde ilerleyen traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Emre Işık (30) hayatını kaybederken, E.E.I. (5), F.A. (21) ve M.A. (26) yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan kazada yaralanan çocuğa ait oyuncağın da çarpmanın etkisiyle yola savrularak ters dönmesi, kazanın acı tablosunu gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.