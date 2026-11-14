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        TFF 2. Lig: Muş Spor: 2 - Gebze Spor: 0

        TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Gebze Spor'u 20 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:02 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Muş Spor: 2 - Gebze Spor: 0

        TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Gebze Spor’u 20 mağlup etti.

        Stat: Muş Şehir

        Hakemler: Tayfun Sarı, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Tolga Okumuş

        Muş Spor Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Ferdi Burgaz, Cumali Bişi (Cem Çelik dk. 9, Emirhan Karagülle dk. 67), Kubilay Yavuz, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 67), Onur Ramazan Toprak, Ersel Aslıyüksek (Malik Karaahmet dk. 68), Seçim Can Koç

        Gebze Spor: Übeyd Adıyaman, Haşim Sarman, Hüseyin Seyhan, Abdurrahman Üresin, Adem Doğan (Berkay Aydoğmuş dk. 80), Emre Keskin, Mertcan Aktaş (Süleyman Güneş dk. 62), Tolunay Yurtseven, Süleyman Güneş, Mutlu Güler, Mustafa Erkasap

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        Goller: Onur Ramazan Toprak (dk. 72), Malik Karaahmet (dk. 90+3) (Muş Spor Kulübü),

        Sarı kartlar: Ahmet Tekin, Ayetullah Korkmazer (Muş Spor Kulübü), Adem Doğan (Gebze Spor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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