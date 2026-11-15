Muş-Erzurum yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, MuşErzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AN 049 plakalı otomobil, seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan M.A. ve beraberindeki bir kişi yaralandı.

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