Muş-Erzurum yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
MuşErzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
MuşErzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, MuşErzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AN 049 plakalı otomobil, seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan M.A. ve beraberindeki bir kişi yaralandı.
Yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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