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        Muş-Erzurum yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

        MuşErzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Muş-Erzurum yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

        MuşErzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, MuşErzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AN 049 plakalı otomobil, seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan M.A. ve beraberindeki bir kişi yaralandı.

        Yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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