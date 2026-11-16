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        Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 12 Kasım'da yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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