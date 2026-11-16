Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Muş'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 16.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
Muş'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 12 Kasım'da yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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