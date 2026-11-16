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        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

        Muş'ta hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 02:07 Güncelleme:
        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

        Muş’ta hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Herkesin girebileceği bir yere bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 12 Kasım 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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