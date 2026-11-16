Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmıyor

        Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmıyor

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukların moral bulmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için gönüllü etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmıyor

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukların moral bulmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için gönüllü etkinlikler düzenliyor.

        Üniversitenin okul öncesi, Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrenciler, Muş Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren "Hastane Okulu"nda gönüllü olarak görev alıyor.

        Yaklaşık 25 öğretmen adayı, haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra gruplar halinde hastanenin çocuk servisinde oluşturulan sınıfta ve hasta odalarında çocuklarla bir araya geliyor.

        Çocukların yaş ve gelişim düzeylerini dikkate alarak etkinlikler hazırlayan gönüllüler, boyama ve kesme çalışmalarından hikaye okumaya, akıl ve zeka oyunlarına kadar birçok aktiviteyle çocukların gelişimine katkı sunuyor.

        REKLAM

        Tedavileri nedeniyle odalarından çıkamayan çocukları da ziyaret eden öğretmen adayları, etkinlikleri hasta odalarına taşıyor.

        Çocuklarla oyunlar oynayıp hikayeler okuyan gönüllüler, hastane ortamında onların yüzünü güldürerek tedavi sürecini daha keyifli geçirmelerine yardımcı oluyor.

        - "Hiçbir çocuk oyun oynamaktan ve eğitimden uzak kalmamalı"

        Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Müveddet Konuşkan Bayraktar, AA muhabirine, etkinliklerin çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre planlandığını söyledi.

        Velilerin ve öğrencilerin uygulamadan memnun olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Odasından hiç çıkamayan, mobilize olamayan çocuklar için yatak başı eğitim modelini benimsedik. Öğretmen adaylarımız önlükleri ve maskeleriyle çocukların odalarına gidiyorlar. Hastaneye hoş geldin etkinliği yaparak çocukları balonlarla karşılıyorlar. Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini destekleyen oyunlar oynatıyorlar. Eğer okuma yazma çağındaysa hikayeler okuyorlar ya da yazma ve boyama etkinlikleri yapıyorlar. Çocuk odasından çıkabilecek durumdaysa, ortam değişikliği yaşaması ve kendini yeniden çocuk gibi hissedebilmesi için hastane sınıfına da getiriliyor. Bu aşamada hem öğretmen adaylarımız öğretmenlik deneyimi kazanmış oluyorlar hem de hastanede yatan çocuklar verimli bir etkinlik geçiriyorlar."

        REKLAM

        Üniversite öğrencisi Şilan Miroğlu da yaklaşık 8 aydır gönüllü olarak Hastane Okulu'na geldiğini anlattı.

        Çocukların mutlu olmaları için çalışma yürüttüklerini ifade eden Miroğlu, "Hiçbir çocuk, koşullar ne olursa olsun, çocukluğunu yaşamaktan, oyun oynamaktan ve eğitim almaktan uzak kalmamalı. Bunu düşünerek bu çalışmaya katıldık. Hastane okulu bizim için yalnızca bir eğitim ortamı değil, çocukların hastane sürecinde hayallerine, umutlarına ve öğrenmeye tutunabildikleri özel bir alan. Çocuklara sadece bir şeyler öğretmiyoruz, çocuklardan sabrı, mücadeleyi ve küçük şeylerin bile ne kadar mutlu edici olabileceğini, ne kadar büyük anlamlar taşıyabileceğini öğreniyoruz. Bazen bir oyun, bir gülümseme ya da birlikte geçirilen birkaç dakika bile bir çocuğun dünyasını değiştirebiliyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Tedavi gören 14 yaşındaki Elif Su Bütün ise "Burada ablalarla tanıştık, kaynaştık, eğleniyoruz. Keyfimiz yerinde. Halimden de çok memnunum. Çocuklar için eğlenceli, güzel ve eğitici etkinlik oldu. Şimdi boyama yapıyorum. Keseceğim, evime götürüp duvarıma asacağım. Güzel bir gün geçirdik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
        Muş'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        Muş-Erzurum yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
        Muş-Erzurum yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
        Muş'ta kaçak avcılığa 5 bin TL ceza
        Muş'ta kaçak avcılığa 5 bin TL ceza