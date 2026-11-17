Muş'ta güneşli hava besicileri sevindirdi
Muş'ta havaların güneşli seyretmesi, hayvancılıkla uğraşan besicilerin yüzünü güldürdü.
Muş'ta havaların güneşli seyretmesi, hayvancılıkla uğraşan besicilerin yüzünü güldürdü.
Muş'ta son günlerde havaların mevsim normallerinde ve güneşli seyretmesi, hayvancılıkla uğraşan besicileri sevindirdi. Güzel havayı fırsat bilen besiciler, hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürüyor. Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karabey köyünde besicilik yapan Ziyadin Demir, güzel havayı fırsat bilerek hayvanlarını merada otlattığını söyledi. Demir, "Hayvanları otlatmaya çıkardık. Havalar güzel, sonbahar günlerini yaşıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Sonbaharda ilkbaharı yaşıyoruz. Havalar böyle giderse bizim için çok iyi olur" dedi.
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