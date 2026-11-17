İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmak ve öğrencileri kitaplarla buluşturmak amacıyla AFAD personeli ve gönüllülerinin desteğiyle atıl durumdaki malzemeler dönüştürülerek Şehitler Kütüphanesi kuruluyor.

Muş Valiliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "AFAD Şehitler Kütüphanesi Projesi" kapsamında ilk kütüphanenin yapımına Zafer Mahallesi'ndeki Namık Kemal Ortaokulu'nda başlandı.

Okulda 140 metrekarelik alanda oluşturulacak kütüphane için kullanılmayan ahşap paletler kitap raflarına dönüştürülüyor.

REKLAM

Eski masa ve sandalyeler de AFAD personeli ve gönüllüler tarafından onarılarak boyanıyor ve yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Çalışmalara katılan AFAD personeli ve gönüllüler, hazırladıkları kitap raflarını kütüphaneye yerleştirirken duvarlara da şehitlerin portrelerini çiziyor.

Proje kapsamında Muş merkez ve ilçelerindeki 7 okulda Şehitler Kütüphanesi kurulması planlanıyor.

- "Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılacak olması ayrı bir anlam katıyor"

Afetlere Müdahale Şube Müdürü Metin Yıldız, AA muhabirine, aziz şehitlerin isimlerini ve hatıralarını yaşatmak, çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

REKLAM

"AFAD Şehitler Kütüphanesi Projesi"ni hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Projenin ilk adımını Zafer Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal Ortaokulumuzda attık. En önemli özelliklerinden biri, kütüphanemizi büyük ölçüde geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kendi imkanlarımızla oluşturuyor olmamız. Atıl durumdaki ahşap paletlerden kitap rafları yapıyor, daha önce kullanım dışı kalmış masa ve sandalyelerimizi bakım ve onarımdan geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Çalışmalarımızı AFAD arama kurtarma teknisyenlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte, büyük bir özveri ve gönüllülük ruhuyla gerçekleştiriyoruz."

REKLAM

Projenin iki temel amacının bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Birincisi, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin isimlerini ve hatıralarını gelecek nesillere aktarmak, ikincisi ise çocuklarımızı kitaplarla buluşturarak onların eğitimine, hayallerine ve geleceğine katkı sunmak. İnşallah bu güzel çalışmayı diğer mahallelerimize ve ilçelerimize de yaygınlaştıracağız. Gönüllülük yalnızca afet anlarında değil, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda var olabilmektir. Her rafında emek, her kitabında umut, her köşesinde şehitlerimize vefa olan bu güzel eserimizin şimdiden ilimize, okulumuza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

REKLAM

İki yıldır AFAD gönüllüsü olan Elanur Polat ise yeniden hayat verdikleri geri dönüşüm malzemeleriyle çocuklar için güzel bir eğitim ortamı oluşturduklarını ifade etti.

Hiçbir şeyin tamamen atık olmadığını öğrencilere aşılamak istediklerini dile getiren Polat, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özellikle bu kütüphanelerde şehitlerimizin isimlerinin yaşatılacak olması çalışmamıza ayrı bir anlam katıyor. Çocuklarımız kitap okurken bu ülke için fedakarlık yapan şehitlerimizi de hatırlayacaklar. Bir AFAD gönüllüsü olarak afet zamanlarında olduğu kadar, toplumun ve çocuklarımızın geleceğine dokunan böyle güzel çalışmalarda da görev almak bizim için çok değerli. Burada emek veren AFAD personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Rafları geri dönüşüm malzemelerinden oluştururken aslında çocuklarımıza iki önemli mesaj veriyoruz. Birincisi, hiçbir şeyin tamamen atık olmadığı ve yeniden değerlendirilebileceği, ikincisi ise dayanışmanın ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğu. Umarım bu kütüphanelerde çocuklarımız bol bol kitap okur, hayal kurar ve geleceğe daha büyük umutlarla hazırlanır."