Muş-Bulanık karayolunun 10 kilometrelik bölümü yeniden trafiğe açıldı
MuşBulanık devlet yolunda yapım çalışmaları tamamlanan 10 kilometrelik güzergah, yeniden taşıt trafiğine açıldı.
Giriş: 17.11.2026 - 18:43 Güncelleme:
MuşBulanık devlet yolunda yapım çalışmaları tamamlanan 10 kilometrelik güzergah, yeniden taşıt trafiğine açıldı.
Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yürütülen 95902 KK No’lu MuşBulanık devlet yolunun 57+000 ile 67+000 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları bu sezon tamamlandı.
Yolun trafiğe hazır hale getirilmesinin ardından söz konusu güzergah, saat 16.00 itibarıyla araç geçişine açılarak sürücülerin kullanımına sunuldu.
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