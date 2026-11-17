Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yürütülen 95902 KK No’lu MuşBulanık devlet yolunun 57+000 ile 67+000 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları bu sezon tamamlandı.

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