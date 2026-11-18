Alparslan Tarım İşletmesi’ne ait hububat silosunda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yoğun ve koordineli çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.