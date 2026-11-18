Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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