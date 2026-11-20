Muş'ta 389 gram metamfetamin ele geçirildi
Muş'ta jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, bir aracın içerisinde 389 gram metamfetamin ele geçirildi.
Muş’ta jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, bir aracın içerisinde 389 gram metamfetamin ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Muş merkez ilçesinde bir şüphelinin aracında adli arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Aramada, 8 parça halinde toplam 389 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.