Muş’ta jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, bir aracın içerisinde 389 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Muş merkez ilçesinde bir şüphelinin aracında adli arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Aramada, 8 parça halinde toplam 389 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi.