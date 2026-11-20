Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda il merkezinde şüphelinin aracında yapılan aramada, 8 parça halinde 389 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Muş'ta bir araçta yapılan aramada 389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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