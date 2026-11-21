Muş’un Hasköy ilçesinde bir arada uçan yüzlerce sığırcık kuşu, elektrik telleri üzerinde sıralanarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Teller boyunca yan yana dizilen kuşlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Elektrik telleri üzerinde toplu halde bekleyen sığırcık kuşlarının zaman zaman hep birlikte hareket etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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