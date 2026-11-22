Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatı sacıyla kaplı yangın merdivenini kaldırıp yolu yeniden ulaşım için güvenli hale getirdi.

Muş’ta gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın yangın merdiveni yerinden kopup caddeye devrildi. Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşen olay sırasında yoldan geçen 1 otomobil merdivenin altında kaldı. Çevredeki 1 iş yerinde de hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.