Muş'un Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde sağanak yağış sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minare yıkılırken, çevreye savrulan taş parçalarının isabet ettiği 1 kişi yaralandı.

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minare büyük bir gürültüyle yıkılırken, kopan taş ve moloz parçaları çevreye savruldu. Camiden çıktığı esnada üzerine taş parçaları isabet eden Fethi Akın (60) yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Minareden kopan taşların çevredeki ev ve aracın üzerine düşmesi sonucu ise maddi hasar oluştu. Yıldırım nedeniyle caminin kapı ve pencereleri ile yakındaki bir evin camları kırılırken, evde bulunan bazı elektronik cihazlar da zarar gördü. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışması yaptı ve rapor hazırladı. Altınova Belediyesi ekipleri ise yıkılan minarenin enkazını bölgeden kaldırarak, çevrede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Camiye yıldırım düşmesiyle minarenin yıkılarak parçalarının çevreye savrulduğunu söyleyen Sazlıkbaşı Köyü Muhtarı Hakim Gök, "O esnada namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşımız, başına taş parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı vatandaşımız, şu anda Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı" dedi.

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Minarenin yıkımından dolayı evi zarar gören Subaşı Savaş, büyük bir gürültü duyduklarını ifade ederek, "Şimdi saat 12.30 civarında evdeyken bir patlama sesi oldu. Minarenin yıkılmasıyla her yerden taşlar yağmaya başladı. Ev adeta harabeye döndü. Camlar kırıldı, kapılar zarar gördü. Yıldırım düşmesi nedeniyle de bütün ev eşyalarım yandı. AFAD ekipleri geldi, sağ olsunlar gerekli tespitleri yaptılar ve gereken işlemleri gerçekleştirdiler. Yıkım sesini duyduğumda ilk önce çocuklarıma sarıldım. Çünkü gerçekten yerimizden fırladık, çok büyük bir sarsıntı yaşadık. Önce çocuklarımı sakinleştirdim, ardından dışarı çıkabildim. Çok kötü bir duyguydu, gerçekten anlatılmaz" ifadelerini kullandı.