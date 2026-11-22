MUŞ’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinin Sazlıkbaşı köyünde sağanak yağış sırasında cami minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan taş ve moloz parçaları nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Olay, Muş’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış sırasında cami minaresine yıldırım isabet etti. Minare parçalanarak yıkılırken, kopan taş ve moloz parçaları çevreye yayıldı. Minareden kopan taşların isabet ettiği Fethi Akın (60) yaralandı. Camiden çıktığı sırada taşların isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenilen Akın, köye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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EV VE ARAÇLAR DA HASAR OLUŞTU

Yıldırımın etkisiyle minareden kopan taşların çevredeki bir evin ve aracın üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Camiye ait kapı ve pencereler ile yakındaki evin camları kırılırken, evde bulunan bazı elektronik cihazlar da zarar gördü.

AFAD HASAR TESPİTİ YAPTI

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD Muş ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışması gerçekleştirdi ve rapor hazırladı.