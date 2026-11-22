Muş'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına köylerde hasara neden oldu. Heyelan nedeniyle köy minibüsü yolda mahsur kalırken, bir ahır yıkıldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte çayların debisi yükselirken, bazı bölgelerde taşkın ve heyelan meydana geldi. Balcılarİnardı grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy minibüsü yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ağaçlı köyünde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ise bir ahır yıkıldı. Derecik köyünde de çayın debisinin yükselmesi sonucu oluşabilecek taşkınlara karşı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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İl Özel İdaresi ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.