İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta AFAD ekipleri, olası afetlerde enkaz altında kalan vatandaşlara daha hızlı ulaşılması ve hayat kurtarma çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla jandarma personelini arama kurtarma konusunda eğitiyor.

"AFAD ve Jandarma El Ele" sloganıyla başlatılan eğitimlerin ilk aşamasında 27 jandarma personeline teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Muş merkez ve 5 ilçede görev yapan 200 personelin katılacağı eğitimlerle, jandarmanın AFAD akreditasyon sürecine hazırlanarak olası afetlerde görev alabilecek yeterliliğe ulaşması hedefleniyor.

AFAD yerleşkesinde düzenlenen eğitimlerde jandarma personeline enkazda cihazla dinleme, yaralı kurtarma, arama kurtarma ekipmanlarının kullanımı ve afet anında yapılması gerekenler anlatıldı.

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Teorik eğitimin ardından uygulama parkuruna çıkan personel, tırmanma ve fileli tırmanma parkurlarını aştı, halatlı köprüden geçti ve kapalı labirentlerde ilerleyerek eğitimlerini tamamladı.

- "Afetlere hazırlık seviyesini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

AFAD İl Müdürlüğü Afetlere Müdahale Şube Müdürü Metin Yıldız, AA muhabirine, jandarma personelinin afetlerde daha etkin görev alabilmesi amacıyla AFAD akreditasyon sürecine yönelik eğitimleri başlattıklarını söyledi.

Jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verdiklerini belirten Yıldız, "Eğitimlerde personelin arama kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, ekip çalışmasını güçlendirmeyi ve afet anında doğru, hızlı ve koordineli müdahale edebilecek yeterliliğe ulaşmalarını amaçlıyoruz. Eğitim sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve tatbikatlarla personelin sahadaki müdahale kabiliyetini artıracağız. Akreditasyon, arama kurtarma ekiplerinin belirlenen standartlara uygunluğunun, eğitim, donanım, personel yeterliliği ve operasyonel kapasite bakımından değerlendirilerek belgelendirilmesidir. Bu süreç sayesinde ekiplerin afetlerde belirli standartlar çerçevesinde, koordineli ve etkin şekilde görev yapması sağlanmaktadır." dedi.

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Deprem, sel ve heyelan gibi afetlerde zamanla yarışıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu nedenle eğitimli, donanımlı ve koordinasyon içerisinde hareket eden ekiplerin önemi çok büyük. Amacımız, jandarma personelimizin eğitimlerini tamamlayarak AFAD akreditasyon sürecine hazırlanması ve olası afetlerde AFAD koordinasyonunda görev alabilecek güçlü bir arama kurtarma kapasitesinin oluşturulmasıdır. Bu çalışmalarla yalnızca kurumlarımızın müdahale kapasitesini değil aynı zamanda Muş genelindeki afetlere hazırlık seviyesini de güçlendirmeyi hedefliyoruz. AFAD ve jandarma arasındaki bu güçlü işbirliğinin, ilimizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

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İlk etapta 27 personelin eğitimine başladıklarını ifade eden Yıldız, "Unutmayalım ki afetlerde hayat kurtarmak, afet yaşanmadan önce başlar. Bizler de eğitimlerimiz, tatbikatlarımız ve kurumlar arası işbirliğimizle Muş'umuzu afetlere daha hazır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle İl Jandarma Komutanının bu çalışmaya gösterdiği hassasiyet, verdiği önem ve personelimizin eğitimlere katılımı konusunda sağladığı destek, kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir." diye konuştu.