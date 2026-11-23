Muş Orman İşletme Müdürlüğü ile TEMA Vakfı Muş İl Temsilciliği gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Kent merkezinde, 49. Piyade Alayı karşısındaki Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

TEMA Vakfı Muş İl Temsilcisi Prof. Dr. Fuat Kurt, gazetecilere, Öğretmenler Günü dolayısıyla Muş Orman İşletme Müdürlüğü ile ağaçlandırma çalışması düzenlediklerini söyledi.

Çalışmanın kentte daha önce yaptıkları ağaçlandırma faaliyetlerinin devamı niteliğinde olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

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"TEMA Vakfı olarak Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği içinde iki ormanlık alan oluşturduk. Bunlardan biri 20 hektarlık Ağaçlık mevkisinde, diğeri ise yaklaşık 50 hektarlık Yazla bölgesinde bulunuyor. Bu alanların bakımları Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bunların yanı sıra farklı bölgelerde ve küçük alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğin de öğretmenlerimiz adına güzel ve anlamlı bir çalışma olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Daha yeşil bir ülke için bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum."

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TEMA Vakfı gönüllüsü, 1071 Melikşah İlkokulu rehber öğretmeni Zeynep Ulaş ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Diğer gönüllülerle tanıştıklarını anlatan Ulaş, fidan diktiklerini ve etkinliğin güzel geçtiğini dile getirdi.

Gönüllülerden Ayşe Acat ise 16 yıl önce oğluyla Antalya'dan Muş'a geldiğini ve kenti çok sevdiğini belirtti.

Muş'un ağaçlandırılmasına katkı sunmak istediğini aktaran Acat, şunları söyledi:

"Kentin dağlarının ve çevresinin büyük ölçüde ağaçsız olduğunu gördük. Gençlerimiz ağaçlandırma çalışması yapmayı önerince ben de onlara katılmak istedim. Ağaç dikerek toprak kaymalarını önlemeyi, gölgesinde piknik yapabileceğimiz alanlar oluşturmayı ve çocuklara doğayı tanıtmayı amaçlıyoruz. Bugün burada fidanlarımızı dikiyoruz. Herkesi ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Fidanları Öğretmenler Günü anısına dikiyoruz. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun."

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Öğrenci Muhammed Ege Avşar da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine öğretmeniyle katıldığını belirtti.

Etkinliğe, TEMA Vakfı Merkez İlçe Sorumlusu Aysun Özbay, Korkut İlçe Temsilcisi Hüseyin Hilmi Yağcı, öğretmenler, Muş Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve Genç TEMA Topluluğu üyeleri katıldı.