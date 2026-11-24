Muş Valisi Avni Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, bir milletin geleceğinin yalnızca bugün attığı adımlarla değil, yarınlarını emanet ettiği nesillere kazandırdığı değerlerle şekillendiğini belirtti.

Bu değerlerin çocukların yüreğinde ve zihninde kök salmasını sağlayan en büyük gücün öğretmenler olduğunu kaydeden Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değil, bir insanın hayatına yön vermek, yeteneklerini keşfetmesine vesile olmak, hayallerine cesaret katmak ve ona kendi geleceğini inşa edebileceği bir yol açmaktır. Bir çocuğun kendine inanmasında, bir gencin hedeflerine ulaşmasında ve bir milletin geleceğe güvenle bakmasında öğretmenlerimizin emeği, sabrı ve fedakarlığı vardır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü öğretmenlerimize duyulan güvenin ve üstlendikleri tarihi sorumluluğun en güçlü ifadesidir."

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Milli ve manevi değerlerine bağlı, özgür düşünen, üreten ve ülkesine karşı sorumluluklarının bilincinde olan nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin en büyük güvence olduğunu vurgulayan Çakır, ülkenin dört bir yanında özellikle de en zorlu şartlarda büyük bir adanmışlıkla görev yapan öğretmenlerin her çabasının geleceğe bırakılan kıymetli bir miras olduğunu dile getirdi.

Muş'un en ücra köyünden şehir merkezine kadar çocukların hayatına dokunan, onların hayallerine ve başarılarına ortak olan bütün öğretmenlere teşekkür eden Çakır, "Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diliyorum. Geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.