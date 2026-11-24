– Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyünde okulun tek öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın için her sabah sobayı yakıp sınıfı ısıtan fedakâr öğretmen Gizem Uyanık, ilk Öğretmenler Günü'nde öğrencisi tarafından hediye edilen tavuk karşısında unutulmaz bir sürpriz yaşadı.

Korkut ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Kıryaka köyünde bulunan Türkan Akın Cerit İlkokulu'nda eğitim öğretim hayatı tek öğrenciyle devam ediyor. Yaklaşık 25 hanenin bulunduğu köyde yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın'ın eğitimi için Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretim yılının başında ücretli öğretmen Gizem Uyanık görevlendirildi. Köy okulunda görev yapan Uyanık, öğrencisinin eğitiminden geri kalmaması ve sosyal gelişimini sürdürebilmesi için derslerini birebir işliyor. Her sabah öğrencisi okula gelmeden önce odunları kırıp sobayı yakan fedakâr öğretmen, sınıfı ısıtarak ders için hazır hale getiriyor. Ders saatlerinde öğrencisine eğitim veren Uyanık, teneffüslerde ise onun oyun arkadaşı oluyor.

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de öğrencisiyle birlikte okulda anlamlı bir gün yaşayan Uyanık'a, Seyit Zekeriya Aydın'dan sürpriz geldi. Annesinin özenle beslediği tavuklardan birini öğretmenine hediye eden küçük öğrencinin bu jesti, öğretmenini mutlu etti.

Tek öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün aynı özveriyle çalışan öğretmen Gizem Uyanık, "Bütün öğretmenlerimizin, tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kıryaka köyündeki tek öğretmenli okulda görev yapıyorum. Zekeriya hem bu okulun tek öğrencisi hem de bu köyün tek çocuğu. Başka bir arkadaşı yok. Ben hem okulda ders veriyorum hem de dışarıda onunla oyun oynuyorum. Aynı zamanda onu geleceğe hazırlayan bir pusula olmaya çalışıyorum. O da bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Çok uslu bir çocuk. İlk defa Öğretmenler Günü'nü kutladım. İlk öğretmenlik tecrübem. Zekeriya ve ailesi bana sürpriz paketler yerine bir tavuk almıştı. Tavuğu getirip hediye etti. Çok mutlu oldum, benim için çok farklı ve güzel bir sürpriz oldu. Artık okulda üç kişiyiz; ben, Zekeriya ve tavuğumuz. İnşallah Zekeriya ve tavuğumuzla bundan sonra birlikte daha çok oyun oynayacağız. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Köyün tek çocuğu ve okulun tek öğrencisi olan Seyit Zekeriya Aydın ise "Bugün Öğretmenler Günü. Hediye olarak öğretmenime tavuk getirdim. Öğretmenimi çok seviyorum" diye konuştu.