– Muş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, öğretmenlerin ülkenin geleceğinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Vali Çakır, "Bugün, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgiyle, sevgiyle ve millî değerlerimizle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, hayatını eğitime adamış, milletimizin yarınları için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; her birini saygıyla selamlıyorum. Bir milletin sahip olduğu en büyük zenginlik, iyi yetişmiş insan gücüdür. Bu zenginliğin temelinde ise sizlerin sabrı, emeği, bilgisi ve fedakârlığı vardır. Bugün sıralarında oturan çocuklarımız, yarın bu ülkenin yönetiminde, biliminde, teknolojisinde, sağlık ve eğitim alanlarında sorumluluk üstlenecek; ülkemizin kalkınmasına yön vereceklerdir. İşte bu büyük sorumluluğun ilk ve en önemli adımı sizlerin ellerinde şekillenmektedir. Sizler, bir çocuğa yalnızca okumayı ve yazmayı öğretmiyorsunuz, ona doğruyu yanlıştan ayırmayı, sorumluluk almayı, ülkesini sevmeyi, insanlara saygı duymayı ve karşılaştığı güçlükler karşısında mücadele etmeyi de öğretiyorsunuz" dedi.

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Günün anlam ve önemine binaen, programda en genç öğretmen Vali Adil Yazar İlkokulu öğretmeni Gizem Yılmaz bir konuşma yaptı. İl Millî Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da program kapsamında katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek görevlerine başladı. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri de hazırladıkları eserleri seslendirdi.

Programın devamında emekli öğretmenlere Vali Çakır tarafından Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim edildi. Ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programı, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Sergisi'nin gezilmesiyle sona erdi.

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Programa İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.