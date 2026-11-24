Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Muş’un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu ve gösterilerini sahneledi. Müzik öğretmenlerinin sunduğu müzik ziyafeti, katılımcılardan alkış aldı.
Kaymakam Kahraman’ın öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığı program, değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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