Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu ve gösterilerini sahneledi. Müzik öğretmenlerinin sunduğu müzik ziyafeti, katılımcılardan alkış aldı.

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