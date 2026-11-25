Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliği'nde görev değişikliği yapıldı. Muş Valisi Avni Çakır Kütahya Valiliği'ne atanırken, Kastamonu Valisi Meftun Dallı Muş’un yeni valisi oldu.

25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Karar doğrultusunda Muş Valisi Avni Çakır, Kütahya Valiliği'ne atanırken Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise Muş Valiliği görevine getirildi. Yayımlanan kararnameyle birlikte Muş Valiliği'ndeki görev değişikliği resmiyet kazanırken, Meftun Dallı’nın önümüzdeki süreçte Muş Valisi olarak görevine başlaması bekleniyor. Öte yandan Avni Çakır da daha önce Kastamonu Valiliği görevinden Muş Valiliği'ne atanmıştı. Son kararnameyle birlikte bu kez Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muş Valisi olarak görevlendirildi.