Bulanık'ta öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu
Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler fidan dikti.
Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler fidan dikti.
Bulanık Göl Park'ta düzenlenen etkinlikte öğretmenler, fidanları toprakla buluşturarak ilçenin yeşil alanlarına katkı sağladı.
Etkinliğe Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Şube Müdürü Şakir Bozkurt ve merkez okullarda görev yapan okul müdürleri katıldı.
Fidan dikiminin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, okul müdürlerine Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. Programda katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.
Aral, Öğretmenler Günü'nü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, fidan dikimiyle kutlamalara anlamlı bir final yaptıklarını söyledi.
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