Fidan dikiminin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, okul müdürlerine Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. Programda katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.

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