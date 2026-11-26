Muş'ta şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, manevi anlamı büyük bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, dikilecek fidanların şehitlere duyulan vefa, saygı ve hürmetin göstergesi olacağını söyledi.

Dikilecek fidanlarla insanların ve kuşların gölgesinde dinlenebileceği, şehitlerin adının da yaşatılacağı küçük bir ormanın ilk adımlarını attıklarını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

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"11 Kasım Dünya Ağaçlandırma Günü'nde çok güzel bir etkinlikle ilimiz genelinde 20 bine yakın fidanın toprakla buluşmasını sağlamıştık. Değişik etkinliklerle bu çabamız devam ediyor. Aziz şehitlerimize minnettarlığımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi, onların bizler için taşıdığı müstesna anlamı bulunduğumuz her ortamda dile getiriyoruz. Onlar gerçekten de bu vatan için en büyük bedeli ödediler. Bir canın yerini ne bir makam ne bir mevki ne de başka bir şey tutar ancak hak vaki olduktan sonra insanın ölümle yaşadığı acının yanı sıra hayatı boyunca taşıyacağı müthiş bir gurur da var. Benim kardeşim de Jandarma Komando Onbaşı Ali Çakır, 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde şehit oldu. Tarifsiz bir acıyı o gün yaşadık. Hala da anamın yüreğinde o mum sönmedi ama bakın, şimdi nasıl gururla söylüyorum çünkü Cenabıallah onun sabrını verdi. Zamanla acımızı hafifletti ama şimdi gururla söylüyoruz."

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Şehit ailelerinin bu vatan için en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Çakır, "Dolayısıyla bu milletin gönlündeki yerleri en müstesna seviyededir. Gazileri de asla bir kenara koymuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Gittiğimiz her yerde olduğu gibi burada da onların emirlerini ve taleplerini en üst seviyede karşıladık, karşılamaya da devam edeceğiz." dedi.

Yayımlanan kararnameyle Kütahya Valiliğine atanan Çakır, etkinliğin kendisi için aynı zamanda veda niteliği taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yayımlanan kararnameyle Muş'taki görevim sona erdi. Artık yeni bir sayfa açtık. Yeni görev yerim Kütahya. Aslında şöyle bakıyorum, 18 Ağustos 2023'te burada göreve başlamışım. 3 yıl 3 ay su gibi akıp gitmiş. Eğer su gibi akıp gittiyse bu, orada çok keyif aldığın, insanlarla güzel geçindiğin ve hayatın nasıl aktığını anlamadığın anlamına gelir. O yüzden bu konuşmayı ve bu ortamı da fırsat bilip birbirinden kıymetli, değerli arkadaşlarımıza, sevgili kardeşlerime, öğrenci kardeşlerime ve diğer misafirlerimize buradan 'Allah'a ısmarladık' demek istiyorum. İnşallah bundan sonraki görev yerimizde de görev süremiz boyunca tüm dostlarımıza, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere kapımızın ardına kadar açık olduğunu ifade etmek isterim."

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Konuşmaların ardından şehitlerin anısına fidanlar dikildi.

Etkinlik kapsamında Vali Çakır tarafından şehit ailelerine plaket ve hediyeler verildi. Program, katılımcılara köfte ekmek ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Programa, İl Garnizon Komutanı Albay Cenk Barut, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, Genç TEMA Vakfı Topluluğu ve öğrenciler katıldı.