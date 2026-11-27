Cumhurbaşkanı kararıyla Kütahya Valiliğine atanan Muş Valisi Avni Çakır için kentte veda yemeği düzenlendi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen veda programına çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Vali Avni Çakır, Muş'ta görev yaptığı 3 yılı aşkın sürenin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına, esnafa, iş insanlarına, vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür eden Çakır, Muş'ta geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz bir tecrübe olduğunu belirtti. Muş'ta huzurlu ve keyifli bir çalışma dönemi geçirdiğini ifade eden Çakır, "Meslek hayatım boyunca hep öncelik verdiğim bir anlayışı Muş'ta da uygulamaya çalıştım. Öncelikle çalışma arkadaşlarıma sıcak, samimi ve içten bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ettim. İdarecilerin görevi, çalışma arkadaşlarının önünü açmak, onlara motivasyon ve moral vermek, ekipleri bir arada ve uyum içerisinde çalıştırmaktır. Vatandaşlarımızla ilişkilerimize gelince, hepimizin asli görevi vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğudur. Vatandaşımız sizi gördüğünde yüzü gülüyorsa, samimiyetle selam veriyorsa aslında görevinizi yerine getirmişsiniz demektir. Yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz binalar elbette önemlidir. Ancak bunlardan daha önemlisi vatandaşın gözündeki, yüzündeki tebessümdür. Vatandaşlarımızın özel günlerine ve hassasiyetlerine saygı göstermeye, acılarını paylaşmaya, sevinçlerine ortak olmaya gayret ettik" dedi.

REKLAM

Çakır, görev süresi boyunca ve tayin kararının ardından hemşehrilerinin kendisine gösterdiği samimi ilgi ve yakınlığın kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bunların zorlamaya dayanmayan, içten ve samimi duygular olduğuna inanıyorum. İnşallah vatandaşlarımızın gönlünde güzel bir yer edinebilmişizdir. Muş, tarım ve hayvancılık şehri. Sanayi ve ticaret imkanlarımız oldukça kısıtlı, işsizliğimiz fazla. Ancak bizler hem tarım hem de hayvancılık alanında hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Üreticilerimizi yeni üretim tekniklerine yönlendirmeye, üretimlerini geliştirmelerine katkı sunmaya gayret ettik. İlimizin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilgili kurumlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttük. Devam eden projelerimizin de inşallah son aşamaya gelmesini ve tamamlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

REKLAM

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.