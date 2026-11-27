Cumhurbaşkanı kararıyla Kütahya Valiliğine atanan Muş Valisi Avni Çakır için veda programı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Çakır, Muş'ta 3 yılı aşkın süredir görev yaptığını belirterek, birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına, esnafa, iş insanlarına, vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür etti.

Muş'ta huzurlu ve keyifli bir çalışma dönemi geçirdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Meslek hayatım boyunca hep öncelik verdiğim bir anlayışı Muş'ta da uygulamaya çalıştım. Öncelikle çalışma arkadaşlarıma sıcak, samimi ve içten bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ettim. İdarecilerin görevi, çalışma arkadaşlarının önünü açmak, onlara motivasyon ve moral vermek, ekipleri bir arada ve uyum içerisinde çalıştırmaktır. Vatandaşlarımızla ilişkilerimize gelince, hepimizin asli görevi vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğudur. Vatandaşımız sizi gördüğünde yüzü gülüyorsa, samimiyetle selam veriyorsa aslında görevinizi yerine getirmişsiniz demektir. Yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz binalar elbette önemlidir. Ancak bunlardan daha önemlisi vatandaşın gözündeki, yüzündeki tebessümdür. Vatandaşlarımızın özel günlerine ve hassasiyetlerine saygı göstermeye, acılarını paylaşmaya, sevinçlerine ortak olmaya gayret ettik."

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Hem görev süresince hem de tayininin açıklanmasının ardından vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, "İnşallah vatandaşlarımızın gönlünde güzel bir yer edinebilmişizdir. Muş, tarım ve hayvancılık şehri. Sanayi ve ticaret imkanlarımız oldukça kısıtlı, işsizliğimiz fazla ancak bizler hem tarım hem de hayvancılık alanında hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Üreticilerimizi yeni üretim tekniklerine yönlendirmeye, üretimlerini geliştirmelerine katkı sunmaya gayret ettik. İlimizin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilgili kurumlarımız ve paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttük. Devam eden projelerimizin de inşallah son aşamaya gelmesini ve tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi.

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Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.