Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2026 tarihinde Muş merkezli olmak üzere Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa illerinde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 27’sinin tutuklandığı, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.