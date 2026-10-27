Muş'taki yürüyüş rotalarını tamamlayan doğaseverler yeni keşiflere yöneldi

İBRAHİM YALDIZ - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen "Adımlarla Keşfet Projesi" kapsamında Muş'ta 20 doğa yürüyüşü rotası belirleyen Genç Adımlar Derneği, şimdi de çevre illerdeki rotaları deneyimlemek için etkinliklere başladı.

Sağlıklı ve hareketli yaşamı desteklemek, insanları spora yönlendirmek amacıyla yaklaşık 2 yıldır doğa yürüyüşü programları organize eden Genç Adımlar Derneği, Muş'un ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentte belirledikleri 20 doğa yürüyüşü rotasını tamamlayarak dijital erişime açan dernek üyeleri, şimdi ise çevre illerde doğal güzelliklerin bulunduğu yürüyüş rotalarını deneyimlemek için harekete geçti.

REKLAM

Bu kapsamda ilk etkinlik Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan ve Cumhurbaşkanı kararıyla "milli park" ilan edilen Nemrut Kalderası'nda düzenlendi.

Dernek öncülüğünde bir araya gelen farklı meslek gruplarından 120 doğasever, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'na giderek 5 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi.

- "Bölgenin güzelliklerini keşfetmek için doğa etkinlikleri düzenliyoruz"

Dernek başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine Muş'ta sağlıklı ve hareketli yaşamı desteklemek, kentin güzelliklerini tanıtmak için doğa yürüyüşleri yaptıklarını söyledi.

REKLAM

Bölgenin en güzel rotalarından biri olan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda da bu amaçla yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Burası sonbaharın en güzel rotalarından biri. 120 doğaseverle 5 kilometre yürüdük. Sonbaharın tüm tonlarını burada görmek mümkün. Arkadaşlarımız da bu anın keyfini çıkarıyor, fotoğraf ve video çekimleri yapıyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz. Bölgenin güzelliklerini keşfetmek için doğa etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de sonbaharın en güzel rotalarından biri olan Nemrut Kalderası Milli Parkı'ndayız. Muş'u ve bölgemizi tanıtmak için etkinliklerimize devam edeceğiz."

REKLAM

Doğaseverlerden Muhammet Ali Mirze ise ilk defa etkinliğe katıldığını ve çok etkilendiğini belirtti.

Nemrut Kalderası'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu dile getiren Mirze, "Burayı kendi gözlerimizle deneyimlemek istedik. Her şeyi sadece sosyal medyadan görmekle kalmadık. Güzel bir deneyim oldu. İnsanlarla hem sosyal aktiviteler gerçekleştirdik hem de çevre edinmiş olduk. Nemrut'taki Krater Gölü'nü daha önce hiç görmemiştik. Tüm arkadaşlara tavsiye ederiz. Böyle faaliyetlerin artmasını istiyoruz." dedi.

Eşiyle yürüyüşe katılan Mert Öztürk ise "Bu sayede bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı elde ettik. Bundan dolayı mutluyuz. Rota çok güzeldi. Bizim için farklı bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ayşe Turan da doğayla iç içe olmanın insanları özüne yaklaştırdığını belirterek, "Aslında tek bir amacımız var. Doğaya tanıklık etmek ve korumak. Bu konuda farkındalık oluşturmak çünkü biz doğaya aitiz. Doğa bana yaşadığımı hissettiriyor." diye konuştu.