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        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Bulanık Kaymakamlığınca Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Daha sonra Kaymakam Koşansu makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Malazgirt

        Malazgirt'te de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Törene, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Garnizon Komutanı Binbaşı Erkan Boz, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Oğuzkaan Erol, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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