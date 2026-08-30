Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Kaymakam Koşansu makamında tebrikleri kabul etti.

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