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        Rusya'dan Muş'a gelin geldi

        Üniversite öğrencileri Muşlu Asım Sönmez ile Rus Polina Galimovı, Muş'ta düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Rusya'dan Muş'a gelin geldi

        Üniversite öğrencileri Muşlu Asım Sönmez ile Rus Polina Galimovı, Muş'ta düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Sönmez (21), üniversite eğitimi için gittiği Rusya'da tanıştığı Galimovı (22) ile bir süre sonra evlenmeye karar aldı.

        Çift, Muş'ta bir düğün salonunda düzenledikleri düğünle dünya evine girdi.

        Düğünlerine katılanlara teşekkür eden Sönmez, "Yaklaşık dört yıl süren güzel bir birlikteliğimiz oldu. Daha sonra evlenmeye karar verdik. Bugün de bu güzel yolculuğumuzu evlilikle taçlandırdık. Çok mutluyuz." dedi.

        Türkiye'ye gelin geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Galimovı ise "Kültürlerimiz elbette farklı ancak buna alışıyoruz. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Her şey çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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