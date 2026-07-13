Rusya'dan Muş'a gelin geldi

Üniversite öğrencileri Muşlu Asım Sönmez ile Rus Polina Galimovı, Muş'ta düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.



Sönmez (21), üniversite eğitimi için gittiği Rusya'da tanıştığı Galimovı (22) ile bir süre sonra evlenmeye karar aldı.



Çift, Muş'ta bir düğün salonunda düzenledikleri düğünle dünya evine girdi.



Düğünlerine katılanlara teşekkür eden Sönmez, "Yaklaşık dört yıl süren güzel bir birlikteliğimiz oldu. Daha sonra evlenmeye karar verdik. Bugün de bu güzel yolculuğumuzu evlilikle taçlandırdık. Çok mutluyuz." dedi.



Türkiye'ye gelin geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Galimovı ise "Kültürlerimiz elbette farklı ancak buna alışıyoruz. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Her şey çok güzel." diye konuştu.

